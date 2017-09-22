Приглашение КНДР в Совбез ООН не зависит от России, заявил Лавров

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен — РИА Новости. Приглашение КНДР в Совет Безопасности ООН для участия в обсуждении кризиса на Корейском полуострове без права голоса на практике не зависит от России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, что когда Совет Безопасности рассматривает вопрос, касающийся любой страны-члена, эта страна должна приглашаться и должна иметь возможность представить свою позицию Совету Безопасности. Это для меня абсолютная данность", — заявил он на пресс-конференции в ООН.

"Но когда дело касается практических действий, то не от нас все зависит. Есть много возможностей у других членов Совета Безопасности, прежде всего, постоянных членов возбранять приглашение того или иного представителя. В любом случае, несмотря на это положение устава, практика такова, что требуется консенсус, и, повторяю, не от нас все это зависит", — добавил Лавров.

Согласно 32-й статье устава СБ ООН, "любой член Организации, который не состоит членом Совета Безопасности, или любое государство, не состоящее членом Организации, если они являются сторонами в споре, рассматриваемом Советом Безопасности, приглашаются принять участие, без права голоса, в обсуждении, относящемся к этому спору. Совет Безопасности ставит такие условия для участия государства, не состоящего членом Организации, какие он найдет справедливыми".