"Троллинг" от чиновников: украинским военным выделили землю на свалке

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Киевской области сельсовет выделил украинским военным земельные участки, на которых находится свалка. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук в своем аккаунте Facebook.

По словам Тымчука, офицеры получили полагающуюся им землю после долгой волокиты и только потом узнали о месторасположении участков. Депутат опубликовал фотографию "мусорки" и отметил, что "троллинг" со стороны чиновников нельзя назвать удачным.

"Я бы предложил главе сельсовета построить себе, любимому, свой скромный особнячок на свалке. И наслаждаться дивными осенними закатами с благоухающей горы бытовых отходов", — возмутился Тымчук.