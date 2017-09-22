Опрос показал, что украинцы готовы протестовать для защиты своих прав

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Около четверти жителей Украины готовы принимать участие в акциях протеста, чтобы добиваться защиты своих прав и улучшения снизившегося уровня жизни, следует из социологического исследования, проведенного институтом социологии Национальной академии наук Украины, результаты которого презентованы в пятницу.

Согласно результатам исследований, проведенных институтом социологии ранее, в 2013 году, когда на Украине начались приведшие к смене власти массовые акции протеста, участвовать в них были готовы 22% жителей, в 2014 году — 29,6%, в 2016 году — 27%.

Во время нынешнего исследования о своей готовности выйти на акции протеста, если они состоятся, заявили 21,1% опрошенных, 56,4% сообщили, что, скорее всего, не пойдут протестовать, 21,4% затруднились ответить, 1,1% не ответили.

При этом самая высокая готовность к протестам зафиксирована на западе Украины, где на протесты готовы выйти 24,4% опрошенных, на юге — 23%, в центре — 21,4%, на востоке — 21,5%, в Донбассе — 11%.

При этом 16% опрошенных из тех, кто готов выйти на протест, хотят делать это, чтобы "защитить справедливость", 13,2% — потому что "терпеть нынешние условия жизни невозможно", 8,9% — если в протестах будут участвовать их друзья или авторитетные люди, 5,5% — потому что считают протест единственной возможностью "надавить на власть". Кроме того, по 1,3% опрошенных заявили, что пойдут на митинг, если за это будут предлагать вознаграждение или к этому будет принуждать начальство.

Опрос проводился с 3 по 25 июля среди 1,8 тысячи жителей Украины старше 17 лет на территории всей страны за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.