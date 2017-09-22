Опрос показал, что украинцы готовы протестовать для защиты своих прав

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости. Около четверти жителей Украины готовы принимать участие в акциях протеста, чтобы добиваться защиты своих прав и улучшения снизившегося уровня жизни, следует из социологического исследования, проведенного институтом социологии Национальной академии наук Украины, результаты которого презентованы в пятницу.
Во время нынешнего исследования о своей готовности выйти на акции протеста, если они состоятся, заявили 21,1% опрошенных, 56,4% сообщили, что, скорее всего, не пойдут протестовать, 21,4% затруднились ответить, 1,1% не ответили.
При этом самая высокая готовность к протестам зафиксирована на западе Украины, где на протесты готовы выйти 24,4% опрошенных, на юге — 23%, в центре — 21,4%, на востоке — 21,5%, в Донбассе — 11%.
Опрос проводился с 3 по 25 июля среди 1,8 тысячи жителей Украины старше 17 лет на территории всей страны за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.