"Люди в черном": кто устраивает бойню на улицах Парижа

Париж, 22 сен — РИА Новости. "Мы бьем витрины банков. Лучше разбить витрину, чтобы нас услышали, чем позволить государству разбить нашу жизнь", — рассказывает мне одетый в черное "активист". Для него и его соратников банк — это символ ненавистного капитализма. "Черный блок" — самая радикально настроенная часть протестного движения во Франции. Последствия беспорядков с их участием — это сотни раненых, несчетное количество разбитых витрин, десятки сожженных машин. Французское правительство заказывает слезоточивый газ на четыре года вперед, чтобы попытаться остановить облаченных в черное радикалов. Корреспондент Sputnik France в течение года вела прямые трансляции с протестов "Черного блока" и поделилась опытом работы в экстремальных условиях.

На любом уличном выступлении, будь то марш против правой партии или манифестация против полицейского насилия, всегда есть "голова" — группа людей, которые маршируют впереди, чьи лозунги слышно громче всего. Именно там, в "голове", и формируется "Черный блок". Его участником может стать кто угодно. Достаточно простой экипировки — черная одежда, противогаз, защитные очки для глаз — все это для того, чтобы избежать идентификации полицейскими или журналистами. Внутри блока — полная анархия, не существует ни лидеров, ни правил — только объединяющая их ненависть. Причем ее может вызвать что угодно, поэтому "Черный блок" можно встретить на самых разных манифестациях.

"Черный блок" появился в 80-е годы на улицах Германии как ответ полицейскому насилию. Анархисты, антифашисты и антиглобалисты уверены, что добиться политических изменений можно только агрессией, будь то поджог полицейской машины, разбитые витрины банков, атака полицейских камнями. Люди в черном целенаправленно выступают против капитализма, а значит, погромы грозят в основном витринам банков, сетевым магазинам, кафе "Макдоналдс" и так далее.

Продуманной тактики у "Черного блока", как правило, нет. Толпа хаотично движется по городу — куда "голова", туда и остальные. Что делать, решают по ходу, в зависимости от ситуации, — убегать или взяться за руки и пойти против полиции стенка на стенку. Здесь работает правило "один за всех и все за одного". Манифестанты помогают друг другу, поднимают упавших, стараются отвлечь полицейских, если происходит задержание, делятся друг с другом раствором от слезоточивого газа. В колонне всегда присутствует несколько медиков, чтобы помочь раненым прямо на месте.

© Фото : Sputnik France Беспорядки во время акции протеста в Гамбурге © Фото : Sputnik France Беспорядки во время акции протеста в Гамбурге

"Мы понимаем логику манифестантов, но не поддерживаем насилия", — говорит сотрудник правопорядка Фелипе. Он сам недоволен политикой властей и неоднократно был участником санкционированных протестов полицейских. "Мы не любим журналистов, они много врут. Мы не доверяем прессе. Очень часто журналисты встают на сторону протестующих. Я вам могу только посоветовать не забывать каску и газовую маску, а также оставаться в группе, так полиция хотя бы будет понимать, что вы журналист. Нам во время столкновений тоже плохо видно из-за газа, кто журналист, а кто хулиган", — рассказывает он. Самое опасное оружие против манифестантов — "флешбол", резиновые пули, которыми "французский ОМОН" отвечает на летящие в его сотрудников камни и бутылки.

Журналисты регулярно оказываются между двух огней. Когда начинаются столкновения протестующих с полицией, всегда лучше убежать в сторону. Я часто вижу, как представители прессы, которые на манифестации впервые, работают из-за спин полицейских, думая, что так безопаснее. Но они быстро понимают, что если от камней и бутылок каска и очки могут как-то защитить, то от коктейля Молотова и других взрывчатых смесей — вряд ли. По другую сторону баррикад тоже небезопасно — на одном из парижских протестов на моих глазах резиновой пулей в висок был ранен молодой оператор, после чего он провел долгое время в коме.

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Если кого-то из "Черного блока" поймали полицейские, им угрожает тюремный срок (бросить коктейль Молотова в охранника правопорядка расценивается как попытка убийства). Поэтому протестующие избегают видеокамер и регулярно угрожают журналистам, бьют оборудование. Любое журналистское видео может быть использовано в ходе судебного разбирательства, а прямое включение с места событий может помочь полиции сориентироваться в ходе протеста. Участники блока отслеживают работу представителей СМИ, особенно тех, кто часто работает на протестах. Дальше следуют угрозы и реальные нападения. На моих глазах у репортера не просто отобрали технику, но и разбили голову ремнем. Пока я не научилась вести себя осторожно, несколько раз приходилось уносить ноги от разъяренной толпы в черном. Многие мои коллеги, тележурналисты с дорогой техникой, теперь приезжают на митинги с охраной. По два "защитника" на репортера.

Владельцы кафе, баров и магазинов, которые встречаются на пути у колонны протестующих, привыкли существовать в зоне конфликта. "Мы закрываем железные занавески, не раз нам приходилось прятаться в баре вместе с клиентами, газ проходил даже через занавески, и нам было трудно дышать"- рассказывают Клем и Женни — владельцы заведения Little bar, около которого часто происходят столкновения "Черного блока" и "французского ОМОНа".

"Десять лет назад "Черный блок" во Франции был феноменом — в нем принимали участие лишь около 50 человек. Сегодня на каждом большом протесте маршируют сотни "людей в черном", марши стали гораздо более опасными, насилия стало больше, манифестанты ни перед чем не останавливаются", — рассказывает мне знакомый журналист, который наблюдает за радикалами много лет. Сам он три раза был ранен во время уличных беспорядков, один раз от травмы он потерял сознание и чудом остался жив.

© Фото : Samuel Boivin Корреспондент Sputnik France снимает беспорядки во время акции протеста в Париже © Фото : Samuel Boivin Корреспондент Sputnik France снимает беспорядки во время акции протеста в Париже

Сейчас во Франции идет процесс над девятью участниками "Черного блока" по делу о поджоге полицейской машины во время одного из протестов в Париже. Им грозит до восьми лет тюрьмы. В качестве улик были использованы материалы, снятые журналистами. Полиция ожидает от судьи жесткого наказания хулиганов, но обвинительный приговор вызовет, с большой вероятностью, еще более мощную волну насилия со стороны "людей в черном".