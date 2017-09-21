В Facebook ждут публикации данных о покупке рекламы "российскими ботами"

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Соцсеть Facebook не может обнародовать переданные конгрессу данные о покупке "российскими ботами" рекламы, но надеется, что законодатели обнародуют результаты своих изысканий по окончании расследования "российского вмешательства" в выборы в США, заявил в четверг глава компании Facebook Марк Цукерберг.

"Сегодня утром я распорядился, чтобы наша команда передала конгрессу рекламу, обнаруженную нами", — сказал Цукерберг. Он отметил, что по действующим правилам компания "ограничена в том, что она может обсуждать публично, и не может всегда раскрывать результаты своего расследования пока оно продолжается, но мы поддерживаем конгресс в том, как он решит использовать эти данные наилучшим образом, чтобы информировать общественность"

"Мы рассчитываем, что правительство опубликует результаты своих изысканий, когда расследование будет закончено", — сказал Цукерберг. Он отметил, что компания продолжит сотрудничество с американским правительством по расследованию "российского вмешательства".

По его словам, несмотря на то, что к настоящему времени был выявлен лишь сравнительно "небольшой объем проблематичной информации, любая попытка вмешательства в выборы является серьезной проблемой".

"Мы также продолжим собственное расследование в отношении того, что произошло (на платформе) Facebook в ходе этих выборов. Мы, может быть, найдем больше, и если это произойдет, мы продолжим информировать правительство", — сказал Цукерберг в видеообращении, посвященном безопасности выборов.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".