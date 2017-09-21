Столтенберг не обсуждал с Лавровым размер миротворческой миссии в Донбассе

ООН, 21 сен — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не обсуждал детально на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вопрос о размере миротворческой миссии в Донбассе.

"Я приветствую эту инициативу по размещению миротворцев на Украине. Она была поддержана Украиной, есть российские предложения", — сказал Столтенберг.

При этом он уточнил, что не обсуждал детально, как реализовывать эту идею, в том числе размер миссии.

"Нет, мы не вдавались в детали",- сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Лавровым размер миссии.

"На переговорном столе есть несколько предложений", — добавил генсек НАТО.