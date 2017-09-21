В МИД заявили, что работа по резолюции ООН о миротворцах продолжается

МИД РФ: РАБОТА ПО ПРОЕКТАМ РЕЗОЛЮЦИИ ООН О МИРОТВОРЦАХ В ДОНБАССЕ ИДЕТ, РФ НАСТАИВАЕТ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИИ НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЕТ ОБСЕ