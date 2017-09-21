Кадыров посетит Белоруссию 25 сентября, сообщили в Минске

МИНСК, 21 сен — РИА Новости. Визита главы республики Чечня Рамзана Кадырова вместе с делегацией из региона ожидают в Белоруссии 25 сентября, сообщил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Двадцать пятого сентября состоится визит в Белоруссию делегации Чеченской республики под руководством главы республики Рамзана Кадырова", — сказал Мирончик журналистам.

По его словам, в ходе запланированных встреч с руководством Белоруссии будут предметно обсуждаться актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также ряд перспективных направлений сотрудничества.

Мирончик отметил, что речь пойдет об углублении промышленной кооперации, поставках в Чечню грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники белорусского производства, активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе, увеличении поставок продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, во время визита планируется обсудить привлечение белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в Чечне и наращивание экспорта строительных материалов.