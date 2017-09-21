В Таиланде отметили юбилей дружбы с Россией русскими народными танцами

БАНГКОК, 21 сен – РИА Новости, Евгений Беленький. Национальная законодательная ассамблея (парламент) Таиланда внесла в четверг свой вклад в вереницу мероприятий в честь 120-летия установления дипломатических и дружеских отношений между Россией и Таиландом, которое широко празднуется в этом году в обеих странах, собственным небольшим фестивалем, подготовленным парламентской Группой дружбы с Россией совместно с посольством РФ в Бангкоке.

В программу праздника вошли фотовыставка, мини-ярмарка и концерт, состоящий из русских и тайских номеров.

На импровизированной сцене в холле здания парламента в Бангкоке изящные тайские школьницы в национальных русских костюмах лихо отплясывали русский танец на фоне эмблемы 120-летия двусторонних отношений – стилизованной цифры 120, в которой угадывались черты привычных для тайцев "неофициальных" символов двух стран: слона и белого медведя. Аудитория – по большей части депутаты парламента, мужчины в темных пиджаках и женщины в строгих деловых костюмах и платьях – рукоплескала с энтузиазмом.

Бурные аплодисменты вызвало и кукольное представление пьесы по книге покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета (Рамы Девятого) "История Махаджанаки" — пересказанная монархом джатака (одно из житий Будды), в которой рассказывается о том, как принц, которому в следующей жизни предстояло стать Буддой, выжил в океане после кораблекрушения благодаря медитации и сосредоточению на добрых делах, которые он должен был сделать для своего народа, и ради которых он был обязан выжить.

За спинами сидящих в зале во время выступлений артистов стояли ожидавшие своей очереди прилавки с русскими и тайскими сувенирами, рядом на лотках были разложены русские и тайские традиционные угощения: блины и пироги соседствовали здесь с порционными манго с клейким рисом и тайскими сладостями на основе кокосового молока. А с другой стороны холла ждала зрителей фотовыставка, посвященная России, которая будет открыта в здании парламента до воскресенья.

Перед началом концерта, во время торжественного открытия праздника, президент (спикер) Национальной законодательной ассамблеи Таиланда Пхомпхет Вичитчончай напомнил присутствующим основные вехи долгого и яркого пути, пройденного двумя странами за 120 лет дипломатических и дружеских отношений, от визита в Санкт-Петербург короля Сиама (ныне Таиланд) Чулалонгкорна, Рамы Пятого, в 1897 году до первого за более чем сто лет отношений визита в Таиланд главы российского государства — президента Владимира Путина в 2003 году. Спикер парламента рассказал о монаршем визите в Россию Ее Величества королевы Таиланда Сирикит в 2007 году и об интенсивном развитии двусторонних отношений, получивших новый импульс благодаря переговорам глав правительств двух стран и встречам таиландского премьер-министра с президентом России в последние три года.

Посол России в Таиланде Кирилл Барский охарактеризовал нынешний период двусторонних отношений, как время стремительного роста и развития.

"Мы договорились строить еще более тесное и интенсивное сотрудничество, с тем, чтобы в будущем перейти к стратегическому партнерству", — сказал глава российской дипмиссии в Таиланде.

Он отметил, что за первую половину 2017 года объем товарооборота между двумя странами увеличился на 43,7%, выросли взаимные инвестиции, а обмен в сфере науки и технологий прочно и надолго занял одно из лидирующих мест среди сфер двустороннего сотрудничества. Успешно развивается сотрудничество в таких сферах, как энергетика, космос, транспорт и сельское хозяйство. Растет и количество российских туристов, приезжающих на отдых в Таиланд: если в 2016 году королевство посетили 1,1 миллиона россиян, то только за первые семь месяцев 2017 года — около 800 тысяч человек, сообщил посол.

"Пусть наши дружеские отношения развиваются и процветают еще 120 лет, и еще столетия после этого!", — сказал Барский, завершая свое выступление.