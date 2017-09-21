Тиллерсон заявил, что США соблюдают положения ядерной сделки с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. США полностью соблюдают соглашение по иранской ядерной программе, заявил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Мы полностью выполняем положения ядерной сделки", — сказал он на пресс-конференции.

Он также отметил, что "мы ожидаем, что Иран будет выполнять свои обязательства".

Вместе с тем, Тиллерсон высказал опасения в связи с теми положениями сделки, которые имеют срок действия. "Фактически мы открыли отсчет времени к тому, чтобы Иран возобновил свою ядерную программу", — сказал госсекретарь.