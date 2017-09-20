МИД выразил Польше протест из-за осквернения мемориалов советским войнам

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Москва выражает Варшаве протест в связи с очередными случаями вандализма в отношении мемориалов советским воинам в Польше, сообщает МИД РФ.

"Выражаем решительный протест в связи с имевшей место на днях чередой актов вандализма в отношении мемориалов советских воинов в Польше", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что, в частности, в польском городе Сосновец неизвестными была выломана и похищена металлическая плита с именами захороненных в братской могиле военнослужащих. Осквернены места памяти и на кладбище-мавзолее воинов Красной армии в Варшаве, а также в городе Ольштын.

Российское министерство подчеркивает, что такие случаи вандализма происходят в Польше при попустительстве официальной Варшавы, одобряющей сносы советских и российских мемориальных объектов.

"Требуем от польских властей устранения последствий кощунственных действий вандалов, приведения памятников в порядок, установления и наказания виновных. К этому их обязывают действующие в мемориальной сфере российско-польские соглашения, нормы общечеловеческой морали, претензии на статус цивилизованного государства", — отмечает МИД РФ.