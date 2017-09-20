Турция готова оказать Мексике помощь в связи с землетрясением

Люди помогают пострадавшим во время землетрясения в Мехико

Люди помогают пострадавшим во время землетрясения в Мехико

АНКАРА, 20 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара выразила готовность оказать любую помощь Мексике после землетрясения, которое произошло накануне, говорится в полученном РИА Новости в среду заявлении МИД Турции.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, число жертв землетрясения составило 216 человек.

"Мы опечалены известием о землетрясении, которое произошло 19 сентября в штате Пуэбла в Мексике и привело к гибели сотен людей и нанесению большого материального ущерба. Подтверждая нашу твердую солидарность с правительством и дружественным народом Мексики, мы выражаем готовность Турции оказывать поддержку Мексике в случае необходимости всеми возможными средствами", — говорится в документе.

Отмечается, что Турция разделяет горе мексиканского народа, выражает соболезнования семьям погибших и желает выздоровления пострадавшим.

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