ПАРИЖ, 20 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает до конца 2020 года принять Всемирный пакт о защите окружающей среды, который будет предусматривать финансовую ответственность за нанесения вреда экологии.

"Давайте попробуем поставить себе общую задачу — окончательно принять этот пакт до конца 2020 года. Кому-то это покажется слишком амбициозным, другим — слишком запоздалым. Я считаю это весьма энергичным и реалистичным", — сказал Макрон, выступая "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке.

Он призвал представителей других стран незамедлительно приступить к работе и уже в ближайшие недели сформировать рабочую группу по реализации французского предложения. "Сейчас главной ошибкой было бы вести долгие дискуссии. Мы уже достаточно дискутировали по этой теме, я призываю вас долго не ждать, нужно действовать", — заявил президент Франции.

Он выразил надежду, что в ближайшие два года удастся сделать новый (после Парижского соглашения по климату) важный шаг к созданию "щита", который обеспечит правовую защиту на случай нанесения вреда экологии планеты.

"Франция, со своей стороны, сделает все от нее зависящее", — пообещал Макрон.