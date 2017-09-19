МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ обратится в ОБСЕ и ЮНЕСКО по поводу осквернения захоронений советских солдат в Польше, сообщила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Сутормина отметила, что вандализм в этой стране набирает все большие обороты. По ее мнению, в этом виноваты польские власти, которые спровоцировали волну варварства своей антиисторической политикой. Она уточнила, что это борьба против памятников предкам и воинам, подарившим жизнь современному поколению поляков.

"Мы обратимся в ОБСЕ и ЮНЕСКО по данному факту, а также подготовим доклад по поводу постоянного осквернения памятников в Польше, который представим в рамках 72 Генассамблеи ООН", — заявила Сутормина РИА Новости.

ОП РФ считает, что власти должны немедленно устранить все повреждения и навести порядок на мемориальных кладбищах, сообщила Сутормина. По ее словам, расследование должно быть проведено публично, а его результаты необходимо обнародовать.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.