ХАМАС надеется на позитивный отклик от ФАТХ на инициативу о примирении

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Движение ХАМАС надеется на позитивный отклик со стороны ФАТХ на свою инициативу о примирении, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Мухаммад Абу Марзук.

В конце минувшей недели ХАМАС сделал значимый шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ, объявив о роспуске сформированного им квазиправительства сектора Газа — так называемого "административного комитета" — с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты также подтвердили заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов на палестинских территориях.

"Это инициатива со стороны ХАМАС, сейчас мы ждем ответа от ФАТХ. Мы надеемся, что будут реальные шаги, чтобы прийти к договоренности", — сказал Марзук.

По его словам, в настоящий момент необходимо, чтобы "правительство национального согласия начало действовать без каких-либо претензий и на всей территории сектора Газа".

"Второе, ФАТХ должна изменить все меры, которые были приняты против сектора Газа и его граждан. В-третьих, братья из Египта должны собрать всех руководителей Палестины со всех движений, в том числе ФАТХ, ХАМАС и они должны обсуждать два вопроса: первый — создание правительства национального единства, второй — как можно восстановить движение освобождения Палестины", — пояснил зампредседателя политбюро.

Пресс-секретарь движения Хусам Бадран добавил, что ФАТХ и ХАМАС "должны примириться, мы должны объединиться, мы готовы даже на уступки, потому что у нас нету никакого другого пути, этот раскол влияет на весь палестинский проект".