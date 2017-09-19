ХАМАС надеется на позитивный отклик от ФАТХ на инициативу о примирении

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Движение ХАМАС надеется на позитивный отклик со стороны ФАТХ на свою инициативу о примирении, заявил во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Мухаммад Абу Марзук.
В конце минувшей недели ХАМАС сделал значимый шаг к примирению с конкурирующим движением ФАТХ, объявив о роспуске сформированного им квазиправительства сектора Газа — так называемого "административного комитета" — с передачей его функций кабинету национального единства. Исламисты также подтвердили заинтересованность в проведении парламентских и президентских выборов на палестинских территориях.
"Это инициатива со стороны ХАМАС, сейчас мы ждем ответа от ФАТХ. Мы надеемся, что будут реальные шаги, чтобы прийти к договоренности", — сказал Марзук.
По его словам, в настоящий момент необходимо, чтобы "правительство национального согласия начало действовать без каких-либо претензий и на всей территории сектора Газа".
Пресс-секретарь движения Хусам Бадран добавил, что ФАТХ и ХАМАС "должны примириться, мы должны объединиться, мы готовы даже на уступки, потому что у нас нету никакого другого пути, этот раскол влияет на весь палестинский проект".