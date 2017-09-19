В НАТО не обсуждали план действий по членству Украины

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявляет, что альянс пока не обсуждал возможность предоставления Украине плана действий по вступлению в НАТО.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.

"Во время визита Североатлантического совета на Украину в июле президент Порошенко поднял вопрос о плане действий по членству в НАТО. Альянс отметил это заявление, но оно не обсуждалось", — сказал он в комментарии агентству "Украинские новости" во вторник.

Винников добавил, что, по мнению альянса, в настоящее время для Украины основным приоритетом является осуществление реформ. "Украина поставила перед собой очень амбициозную цель — реализовать стандарты и принципы НАТО к концу 2020 года. Мы здесь, чтобы помочь с этими реформами, но она должна продемонстрировать политическую волю и потенциал исполнительных органов для осуществления этих амбициозных реформ. Украина уже имеет уникальный и ценный инструмент для приближения к НАТО — годовую национальную программу", — отметил Винников.

По его словам, "двери членства в НАТО остаются открытыми для Украины, но только от нее зависит, когда это произойдет".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.