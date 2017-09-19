Иностранные наблюдатели прибыли на Украину на военные учения Rapid Trident

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Украина на добровольной основе пригласила иностранных экспертов для наблюдения за активной фазой командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2017, которые проходят во Львовской области, сообщили во вторник в Генштабе ВС Украины.

Украино-американские учения проходят в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области, они завершатся 23 сентября. По информации управления верификации Генштаба ВС Украины, в них принимают участие 14 стран и более 2 тысяч военнослужащих. Кроме того, к учениям привлекаются 96 боевых бронированных машин, четыре единицы артиллерии и два боевых вертолета.

"Украина, выполняя свои международные обязательства перед государствами ОБСЕ в соответствии с требованиями раздела VI Венского документа 2011 года, на добровольной основе пригласила иностранных наблюдателей к проведению наблюдения за военной деятельностью во время учений Rapid Trident-2017. Сейчас в пункт въезда/выезда Львов прибыли восемь представителей государств, которым были направлены соответствующие приглашения — два от Беларуси, один от Польши, один от Румынии, два от Словакии и два от Венгрии", — сообщает управление верификации Генерального штаба.

Работа иностранных специалистов на территории Украины в рамках миссии наблюдения за военной деятельностью продлится до 22 сентября.