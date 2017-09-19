Жириновский призвал установить в Австрии памятник русским узникам

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призывает правительство Австрии установить памятник русским узникам одного из первых лагерей смерти в Европе Талергоф.

После начала Первой мировой войны властями Австро-Венгерской империи в сентябре 1914 года были созданы концлагеря Талергоф и Терезин — первые лагеря смерти в Европе. Туда были депортированы жители Галиции и Буковины, симпатизирующие России и считающие себя русскими. По разным оценкам, через лагеря Талергоф и Терезин прошло 120 тысяч человек, до 60 тысяч погибло.

"Именно в Талергофе больше 100 лет назад готовилось то, что сейчас происходит на Украине – противостояние русских людей, одни из которых знают, что они русские, а другие стали считать себя нерусскими. Сейчас там аэропорт города Граца. Мы требуем от австрийского правительства сократить часть земель аэропорта и установить там памятник русским героям. Именно тогда начался геноцид русского народа", — цитирует Жириновского его пресс-служба.

Неизвестные 16 января осквернили мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены — фасад был залит красной краской. В посольстве РФ в Австрии призывали австрийские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения надлежащей охраны мемориала. В австрийском МИД сообщили, что весьма сожалеют о произошедшем. МИД республики поручил органам безопасности провести проверку по факту случившегося. Кроме того, ведомство отдало соответствующие распоряжения об очистке фасада мемориала от краски.