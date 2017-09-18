"Фантастический отклик": декларацию США о реформе ООН подписали 128 стран

Президент США Дональд Трамп принимает участи в заседании о реформе ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, США. 18 сентября 2017

Президент США Дональд Трамп принимает участи в заседании о реформе ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, США. 18 сентября 2017

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложенную США декларацию о реформе ООН уже подписали 128 из 193 стран-членов организации, заявила американский постпред в Совете безопасности Никки Хейли.

"Отклик, который мы получили, был просто фантастическим. Этим утром декларацию подписали 128 государств", — приводит ее слова агентство Sputnik.

Предложенный документ состоит из десяти пунктов. В нем Вашингтон призывает внести изменения в структуру ООН, чтобы улучшить координацию работы в различных сферах. Среди прочего предлагается сократить штат сотрудников организации и пересмотреть систему финансирования.

Потенциал не раскрыт

В понедельник на форуме по реформированию ООН президент США Дональд Трамп заявил, что организация далека от раскрытия своего потенциала. Виной тому засилье бюрократии и неэффективное управление, считает хозяин Белого дома.

Он также обратил внимание на непропорциональное распределение финансовой нагрузки по поддержанию работы организации среди стран-членов. "Мы должны добиться того, чтобы никто, ни одна страна-член ООН не брала на себя непропорционально тяжелое бремя, будь то финансовое или военное", — отметил Трамп.

В заключение президент США пообещал сделать ООН великой, перефразировав свой предвыборный лозунг. "Не "снова", а просто сделаем Объединенные Нации великими. Такой огромный потенциал. Думаю, мы сможем это сделать", — сказал американский лидер.

Генсек ООН Антониу Гутерреш также выступил в поддержку реформ. По его словам, организация должна стать "более ловкой, эффективной и гибкой", а сотрудникам не следует забывать, что целью Объединенных Наций является служение людям.

Позиция России

Замглавы МИД Геннадий Гатилов сообщил, что российская делегация не принимала участия в форуме, созванном по инициативе американской стороны. "Это неформальная, неофициальная встреча, она была организована для группы государств, которые поддерживают документ, подготовленный США", — пояснил дипломат.

Он добавил, что Москва выступает за реформу Объединенных наций, однако перемены должны носить "всеобъемлющий" характер, а конечные решения следует согласовывать в ходе межправительственного диалога.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Москва не готова поддержать проект США по переустройству ООН, поскольку инициатива Вашингтона — это еще один шаг к однополярному миропорядку.

Постпред России при ООН Василий Небензя также усомнился в жизнеспособности американской инициативы. Дипломат подчеркнул, что разработка институциональной реформы должна проходить на межгосударственном уровне, при этом предложенный Вашингтоном документ – это декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов на реформу ООН, а не "инструкция для генерального секретаря организации".