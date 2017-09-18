Авиакомпании переносят рейсы из-за урагана в районе Карибских островов

ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Ряд авиакомпаний, совершающих полеты в район Карибских островов, отменили или перенесли авиарейсы из-за урагана "Мария", свидетельствуют данные авиаперевозчиков.

Так, авиакомпания Air Caraibes перенесла четыре запланированных на понедельник рейса на сутки позже. Изменения коснулись двух перелетов из парижского аэропорта Орли — в Фор-де-Франс на Мартинике и в Пуэнт-а-Питр в Гваделупе, а также двух рейсов по обратным маршрутам.

Также на сутки перенесены рейсы авиакомпании Corsair в Пуэнт-а-Питр и обратно.

Ураган "Мария" привел к закрытию до вторника аэропорта Гваделупы. Из-за этого были отменены несколько рейсов авиакомпании Air France, которые должны были прибыть в эту воздушную гавань или улететь оттуда.

Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился в настоящее время до опасной третьей категории. Еще в ночь на понедельник он считался штормом. Ураган продвигается в северо-западном направлении со скоростью 16 километров в час. Максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 193 километра в час.

Ранее в понедельник власти Мартиники объявили, что в департаменте объявлен наивысший фиолетовый уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях. В этой ситуации жителям острова необходимо оставаться в домах и закрыть окна и двери.