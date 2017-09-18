Китай поддержал готовность Южной Кореи оказать гуманитарную помощь КНДР

ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Резолюции Совета Безопасности ООН не должны сказываться на вопросах оказания гуманитарной помощи КНДР, Китай выражает поддержку укреплению взаимных контактов между народами Южной и Северной Кореи, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее представитель министерства по делам национального объединения Республики Корея Пак Тхэ Хан заявил, что гуманитарная помощь Северной Корее должна оказываться независимо от политической ситуации. По словам Пак Тхэ Хана, той же позиции придерживается международное сообщество, а позиция Южной Кореи с приходом новой администрации не изменилась.

"Китайская сторона обратила внимание на позитивные сообщения о готовности Южной Кореи оказать гуманитарную помощь КНДР. Народы Южной и Северной Кореи принадлежат одной нации. Китайская сторона поддерживает укрепление взаимных обменов и взаимодоверия между сторонами. Китайская сторона также надеется на то, что остальные стороны смогут, исходя из принципов гуманизма, понимания и уважения к чувствам между двумя народами оказать поддержку их нормальным контактам", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя сообщения о готовности Сеула оказать гуманитарную помощь Пхеньяну.

Он также подчеркнул, что "во всех резолюциях Совета Безопасности ООН, в том числе только одобренной резолюции 2373, очень четко указано, что эти резолюции по природе своей не должны оказывать негативное влияние на гуманитарные нужды КНДР".

Комментарий южнокорейского министерства прозвучал на фоне сообщений о планах "Совета содействия обменам и сотрудничеству Юга и Севера" оказать КНДР помощь на восемь миллионов долларов через фонд ЮНИСЕФ и Всемирную продовольственную программу.