Китай поддержал готовность Южной Кореи оказать гуманитарную помощь КНДР

ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Резолюции Совета Безопасности ООН не должны сказываться на вопросах оказания гуманитарной помощи КНДР, Китай выражает поддержку укреплению взаимных контактов между народами Южной и Северной Кореи, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Китайская сторона обратила внимание на позитивные сообщения о готовности Южной Кореи оказать гуманитарную помощь КНДР. Народы Южной и Северной Кореи принадлежат одной нации. Китайская сторона поддерживает укрепление взаимных обменов и взаимодоверия между сторонами. Китайская сторона также надеется на то, что остальные стороны смогут, исходя из принципов гуманизма, понимания и уважения к чувствам между двумя народами оказать поддержку их нормальным контактам", — заявил на брифинге Лу Кан, комментируя сообщения о готовности Сеула оказать гуманитарную помощь Пхеньяну.
Комментарий южнокорейского министерства прозвучал на фоне сообщений о планах "Совета содействия обменам и сотрудничеству Юга и Севера" оказать КНДР помощь на восемь миллионов долларов через фонд ЮНИСЕФ и Всемирную продовольственную программу.