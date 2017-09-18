Самые скандальные ошибки американской разведки в борьбе с СССР

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Борьба с "советской угрозой" была главной задачей Центрального разведывательного управления США, созданного 18 сентября 1947 года. И как раз тут американцы много раз ошибались. В ЦРУ не смогли "угадать", когда в Союзе появится атомная бомба, не сумели спрогнозировать ввод советских войск в Афганистан и оценить экономической потенциал Cоветского государства. Cамых засекреченных агентов США спецслужбы СССР перевербовывали: американцы слишком любили деньги, алкоголь и женщин. О наиболее громких провалах ЦРУ — в материале РИА Новости.
Не "угадали" с атомной бомбой
Первым и самым досадным для американских разведчиков просчетом стала попытка предсказать, когда у СССР появится атомное оружие. Но основе многочисленных донесений агентов и аналитических выкладок был составлен объемный доклад.
"Вероятно, способность СССР разрабатывать оружие, основанное на атомной энергии, будет ограничена его возможностью развития атомной бомбы до стадии производства в период с 1950-го по 1953 год. Таким образом, серийное производство и складирование таких бомб может начаться к 1956 году", — говорилось в исходном документе.
"Доклад с такими же выводами был распространен и 24 августа 1949 года — всего за пять дней до того, как Советы взорвали свою первую атомную бомбу", — отмечается на официальном сайте американской разведки.
В оценках советской ядерной программы ЦРУ вообще допустило массу ошибок. Так, к примеру, управление просчиталось в оценках наличия на территории СССР месторождений высокосортной урановой руды.
Афганский "прокол"
Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года застал администрацию президента Джимми Картера врасплох. В ЦРУ считали, что СССР не решится на такой шаг. И ошиблись — так называемый ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан и находился там на протяжении девяти лет.
По словам бывшего сотрудника ЦРУ Дугласа Макичина, в те дни по управлению ходила печальная шутка, что "мы все просчитали правильно, это Советы ошиблись".
Двойной агент — но чей?
В истории ЦРУ немало примеров, когда высокая ставка на ключевого агента оказывалась ошибочной. Наиболее показателен случай с Олдричем Эймсом.
Начальник контрразведывательного подразделения, затем — советского отдела ЦРУ Эймс в 1985 году был завербован советской разведкой, и это входило в планы ЦРУ — предполагалось использовать его как двойного агента с тем, чтобы он поставлял СССР второстепенную или ложную информацию, получая в обмен важные сведения. Однако в Лэнгли (место, где находится штаб-квартира ЦРУ. — Прим. ред.) не учли некоторых особенностей своего сотрудника. А именно то, что он имел пару пагубных пристрастий — алкоголь и женщины. И потому постоянно был в долгах.
Этим обстоятельством грамотно воспользовались советские разведчики. Они предложили Эймсу 50 тысяч долларов и потом платили ему все больше и больше, в итоге информация потекла в обратную сторону: в Лэнгли получали нечто не слишком важное, а в Москве — настоящие секреты, в частности данные о кадровых сотрудниках ЦРУ.
Олдрич Эймс был одним из наиболее ценных агентов КГБ. Когда в ЦРУ наконец вычислили "крота", к тому моменту были раскрыты уже более 100 американских разведчиков. Эймс был арестован ФБР и приговорен к пожизненному заключению.
Госкомстат в помощь
Маршалл утверждал, что, оценивая военную мощь СССР, ЦРУ делает очень поверхностный анализ. К Маршаллу присоединился и известный экономист, советский диссидент Игорь Бирман, который доказывал, что свои выводы разведка строит на недостоверных данных.
"ЦРУ использовало в анализе официальную советскую информацию — цифры из справочников Госкомстата и Госплана, зачастую ничего общего с действительностью не имевшие. Делалось это с единственной целью: показать, что от СССР исходит серьезная угроза безопасности США, чтобы "выбить" себе бюджет посолиднее", — рассказывал Игорь Бирман.
В результате советские военные расходы в годы холодной войны были оценены ЦРУ в 55-60% ВВП, тогда как аналитики Маршалла оценили их в 25-30% ВВП, что было гораздо ближе к истине.
Прозевали распад Советского Союза
И хотя главной целью ЦРУ был СССР, время его распада американцы предугадать тоже не сумели. Бурный рост советской экономики в 50-60-е годы прошлого века действительно всерьез напрягал политиков в Вашингтоне. Советские успехи в области науки и техники теснили американские разработки. Шло соперничество в космосе. Какое-то время казалось, что экономика СССР действительно вот-вот догонит и перегонит американскую.
К концу 70-х ситуация была уже принципиально иной, однако ЦРУ в своих докладах продолжало переоценивать мощь советского потенциала. Даже когда в 1989 году упала Берлинская стена и многие на Западе стали сомневаться в жизнеспособности Советского Союза, Центральное разведывательное управление продолжало настаивать на том, что происходящее не влияет на стабильность в СССР и последовательность его политики.
Выступая в мае 1992 года перед членами Ассоциации внешней политики в Нью-Йорке, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс признал, что до самого краха Союза аналитики управления "недооценивали такую возможность". Этот провал разведки был настолько сокрушителен, что конгресс поставил вопрос о "полной реорганизации управления".