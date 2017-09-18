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В мире

Самые скандальные ошибки американской разведки в борьбе с СССР

08:0018.09.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат ВирджинияШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
© AFP 2017 / Saul Loeb

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Борьба с "советской угрозой" была главной задачей Центрального разведывательного управления США, созданного 18 сентября 1947 года. И как раз тут американцы много раз ошибались. В ЦРУ не смогли "угадать", когда в Союзе появится атомная бомба, не сумели спрогнозировать ввод советских войск в Афганистан и оценить экономической потенциал Cоветского государства. Cамых засекреченных агентов США спецслужбы СССР перевербовывали: американцы слишком любили деньги, алкоголь и женщин. О наиболее громких провалах ЦРУ — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПервая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ

Не "угадали" с атомной бомбой

Первым и самым досадным для американских разведчиков просчетом стала попытка предсказать, когда у СССР появится атомное оружие. Но основе многочисленных донесений агентов и аналитических выкладок был составлен объемный доклад.

"Вероятно, способность СССР разрабатывать оружие, основанное на атомной энергии, будет ограничена его возможностью развития атомной бомбы до стадии производства в период с 1950-го по 1953 год. Таким образом, серийное производство и складирование таких бомб может начаться к 1956 году", — говорилось в исходном документе.

АПЛ проекта 941 Акула
© www.ckb-rubin.ru
Из архива ЦРУ. Чем советский флот удивил ВМС США в годы холодной войны

"Доклад с такими же выводами был распространен и 24 августа 1949 года — всего за пять дней до того, как Советы взорвали свою первую атомную бомбу", — отмечается на официальном сайте американской разведки.

В оценках советской ядерной программы ЦРУ вообще допустило массу ошибок. Так, к примеру, управление просчиталось в оценках наличия на территории СССР месторождений высокосортной урановой руды.

© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВоинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана
© РИА Новости / А. Соломонов
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Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана

Афганский "прокол"

Ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979 года застал администрацию президента Джимми Картера врасплох. В ЦРУ считали, что СССР не решится на такой шаг. И ошиблись — так называемый ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан и находился там на протяжении девяти лет.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ Дугласа Макичина, в те дни по управлению ходила печальная шутка, что "мы все просчитали правильно, это Советы ошиблись".

Двойной агент — но чей?

В истории ЦРУ немало примеров, когда высокая ставка на ключевого агента оказывалась ошибочной. Наиболее показателен случай с Олдричем Эймсом.

© AFP 2017 / Luke FrazzaОлдрич Эймс возле здания Федерального суда США в Александрии. 22 февраля 1994
© AFP 2017 / Luke Frazza
Олдрич Эймс возле здания Федерального суда США в Александрии. 22 февраля 1994

Начальник контрразведывательного подразделения, затем — советского отдела ЦРУ Эймс в 1985 году был завербован советской разведкой, и это входило в планы ЦРУ — предполагалось использовать его как двойного агента с тем, чтобы он поставлял СССР второстепенную или ложную информацию, получая в обмен важные сведения. Однако в Лэнгли (место, где находится штаб-квартира ЦРУ. — Прим. ред.) не учли некоторых особенностей своего сотрудника. А именно то, что он имел пару пагубных пристрастий — алкоголь и женщины. И потому постоянно был в долгах.

Этим обстоятельством грамотно воспользовались советские разведчики. Они предложили Эймсу 50 тысяч долларов и потом платили ему все больше и больше, в итоге информация потекла в обратную сторону: в Лэнгли получали нечто не слишком важное, а в Москве — настоящие секреты, в частности данные о кадровых сотрудниках ЦРУ.

Олдрич Эймс был одним из наиболее ценных агентов КГБ. Когда в ЦРУ наконец вычислили "крота", к тому моменту были раскрыты уже более 100 американских разведчиков. Эймс был арестован ФБР и приговорен к пожизненному заключению.

Госкомстат в помощь

Глава ЦРУ генерал Майкл Хайден. Архивное фото
© AFP 2017 / Tim Sloan
Экс-глава ЦРУ нашел объяснение утечкам секретной информации
В ходе всего периода противостояния США и СССР ЦРУ соперничало с Пентагоном в оценке военной угрозы, исходящей от Советского Союза. Наиболее серьезным оппонентом разведки был военный аналитик Эндрю Маршалл, на протяжении 42 лет возглавлявший управление общего анализа Министерства обороны США.

Маршалл утверждал, что, оценивая военную мощь СССР, ЦРУ делает очень поверхностный анализ. К Маршаллу присоединился и известный экономист, советский диссидент Игорь Бирман, который доказывал, что свои выводы разведка строит на недостоверных данных.

"ЦРУ использовало в анализе официальную советскую информацию — цифры из справочников Госкомстата и Госплана, зачастую ничего общего с действительностью не имевшие. Делалось это с единственной целью: показать, что от СССР исходит серьезная угроза безопасности США, чтобы "выбить" себе бюджет посолиднее", — рассказывал Игорь Бирман.

В результате советские военные расходы в годы холодной войны были оценены ЦРУ в 55-60% ВВП, тогда как аналитики Маршалла оценили их в 25-30% ВВП, что было гораздо ближе к истине.

© Фото : public domainСоветско-американский экономист Игорь Бирман
© Фото : public domain
Советско-американский экономист Игорь Бирман

Прозевали распад Советского Союза

И хотя главной целью ЦРУ был СССР, время его распада американцы предугадать тоже не сумели. Бурный рост советской экономики в 50-60-е годы прошлого века действительно всерьез напрягал политиков в Вашингтоне. Советские успехи в области науки и техники теснили американские разработки. Шло соперничество в космосе. Какое-то время казалось, что экономика СССР действительно вот-вот догонит и перегонит американскую.

Государственный переворот в Иране. 1953 год
© AP Photo / File
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К концу 70-х ситуация была уже принципиально иной, однако ЦРУ в своих докладах продолжало переоценивать мощь советского потенциала. Даже когда в 1989 году упала Берлинская стена и многие на Западе стали сомневаться в жизнеспособности Советского Союза, Центральное разведывательное управление продолжало настаивать на том, что происходящее не влияет на стабильность в СССР и последовательность его политики.

Выступая в мае 1992 года перед членами Ассоциации внешней политики в Нью-Йорке, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс признал, что до самого краха Союза аналитики управления "недооценивали такую возможность". Этот провал разведки был настолько сокрушителен, что конгресс поставил вопрос о "полной реорганизации управления".

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