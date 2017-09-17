ДУБАЙ, 17 сен — РИА Новости. Кувейт потребовал от посла Северной Кореи покинуть эмират в знак протеста против нового ракетного запуска Пхеньяном, сообщила в воскресенье кувейтская газета "Аль-Анбаа" со ссылкой на источники в МИД Кувейта.
По информации издания, Кувейт принял решение понизить уровень диппредставительства Северной Кореи в эмирате, оставив только исполняющего обязанности главы дипмиссии и еще трех дипломатов, следуя резолюции СБ ООН 2123 в ответ на шестое по счету ракетное испытание Северной Кореей.
Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающие санкции против КНДР. Эти резолюции стали ответом на продолжающиеся ракетные и ядерные испытания КНДР.
Ранее Кувейт в знак протеста против проводимых КНДР испытаний ядерного оружия прекратил выдавать визы ее гражданам и перестал продлевать визы тем, кто уже находится на территории эмирата. По данным кувейтских СМИ, в настоящее время в эмирате работают около шести тысяч граждан Северной Кореи.