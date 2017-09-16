В Турции задержали 74 иностранцев по подозрению в причастности к ИГ*

АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Турецкие силы безопасности провели в Стамбуле антитеррористическую операцию, в ходе которой было задержано 74 человека, в том числе 73 иностранца, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанные иностранцы переданы в органы миграционной службы для их последующего выдворения из страны. Об их гражданстве не сообщается.