Бюджет Госдепа к 2022 году сократят на десять миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США в рамках реорганизации намерен сократить собственный бюджет на 10 миллиардов долларов в ближайшие пять лет, сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на собственные источники в дипломатическом ведомстве.

По его данным, в пятницу представители госдепартамента проинформировали об этом членов конгресса США. Телеканалу удалось ознакомиться с текстами их докладов. В них, в частности, отмечается, что главной целью является "создание корпоративной культуры, направленной на непрерывное совершенствование, продуктивность и прозрачность" ведомства.

Как отмечается в документах, в задачи реструктуризации входит, в частности, усиление влияния помощи США другим государствам, модернизация компьютерных систем и программного оборудования, улучшение управления и рационализация работы подразделений.

При этом, как подчеркивает телеканал, "нет планов по передаче консульских функций министерству внутренней безопасности, снижению роли госдепартамента и по наделению госсекретаря более существенными полномочиями".

В свою очередь, один из сотрудников конгресса, присутствовавший на встрече, отметил, что "временами возникало ощущение, что представителям госдепартамента будет трудно защитить этот план из-за недостаточного количества конкретики и проблем в обсуждении с конгрессом ряда вопросов".

Телеканал отметил, что ряд положений реструктуризации подразумевают одобрение со стороны конгресса США и Административно-бюджетного управления Белого дома, а некоторые из них требуют внесения изменений в законы.