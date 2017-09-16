МИД опроверг публикацию в ирландских СМИ о российских хакерах

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Россия проводит последовательный курс на пресечение противоправной деятельности в интернете и неоднократно заявляла о готовности к широкому международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью, заявил МИД РФ в ответ на публикацию в ирландской газете Irish Times.

Восьмого сентября в Irish Times вышла статья "Накануне выборов в Германии сгущаются тучи в виде хакерских взломов и "фейковых" новостей". В ней со ссылкой на главу немецкой Федеральной службы защиты конституции Ханса-Георга Маасена обозреватель газеты увязывает атаки в 2015-2016 годы на компьютерные сети немецкого парламента с "российскими хакерами". По мнению газеты, российская диаспора в Германии подвергается массированной информационной обработке в социальных сетях, что должно повлиять на исход предстоящего в Германии голосования в нужную России сторону. Автор также приходит к выводу о якобы готовящейся Россией масштабной "кампании по дезинформации" накануне немецких федеральных выборов и призывает читателей не терять бдительность.

"Российская Федерация неоднократно опровергала абсолютно беспочвенные обвинения, касающиеся ее "вмешательства в выборы в разных странах", — говорится в публикации МИД РФ.

"Излишне повторять, что Россия проводит последовательный курс на пресечение противоправной деятельности в сети интернет. Мы неоднократно заявляли о своей готовности к широкому международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью как по линии двусторонних отношений, так и в рамках профильных международных организаций", — напомнил МИД.

В ведомстве отметили также, что автор Irish Times не обращался за комментарием к российской стороне, ни в посольство России в Дублине, ни в посольство России в Берлине, что, по мнению МИД, "демонстрирует истинную цель этого "журналиста" — поупражняться в антироссийской пропаганде".