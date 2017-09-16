В Китае водитель скутера выжил после столкновения с двумя автомобилями

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Камеры наблюдения, установленные на перекрестке в китайском городе Шанжао в провинции Цзянси, запечатлели кадры столкновения скутера с двумя автомобилями. Видеоролик был опубликован телеканалом CGTN.

На кадрах видеозаписи видно, как водителя скутера, проезжающего через перекресток, сбивает движущийся на большой скорости фургон. Затем в транспортное средство врезается не успевший затормозить грузовик.

Виновником происшествия был сам водитель скутера, пересекавший перекресток на красный свет. К счастью, мужчина отделался лишь незначительными травмами, отмечает CGTN.