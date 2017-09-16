Власти Турции не подтвердили задержание россиянки в чемодане на границе

АНКАРА, 16 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкие власти не подтверждают задержание гражданки России, якобы обнаруженной в чемодане, который нес при себе гражданин Грузии, намеревавшийся пересечь турецко-грузинскую границу, заявил РИА Новости генконсул РФ в Трабзоне Валерий Тихонов в субботу.

Ранее о задержании россиянки на КПП "Хопа" провинции Артвин на северо-востоке Турции сообщили турецкие СМИ. У турецкого пограничника вызвал подозрения большой чемодан, который нес при себе гражданин Грузии. По данным СМИ, якобы обнаруженной в чемодане россиянке был запрещен выезд из Турции, так как она является обвиняемой по делу о ДТП в мае в провинции Анталья, когда управляемый ею автомобиль сбил пожилого турка, скончавшегося позднее от полученных травм.

"Мы в курсе этой информации, звонили пограничникам на КПП, в управление безопасности провинции, в миграционный центр. Нас оповестили, что никого из россиян в последние дни на границе с Грузией не задерживали. То есть эту информацию нам нигде не подтвердили", — сказал Тихонов.