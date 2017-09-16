У пассажира киевского метро нашли гранату и три дымовые шашки

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Полиция обнаружила у 22-летнего пассажира киевского метро гранату и три дымовые шашки, сообщили в столичной полиции.

"Во время проверки документов на станции метро "Вокзальная" правоохранители обнаружили у подозрительного парня гранату РГД-5, запал к ней, три дымовые шашки и два глушителя к АКМ. Следователи начали досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе отработки территории столичной подземки в рамках проведения операции "Оружие и взрывчатка" сотрудники управления полиции метрополитена заметили в вестибюле подозрительного молодого человека и пригласили его в комнату полиции. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался уроженец Черниговской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

В полиции отметили, что задержанный сообщил, что часть боеприпасов он якобы нашел в Ровенской области, другие опасные предметы заказал через интернет. Молодой человек отказался объяснять, куда и с какой целью перевозил эти вещи. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".