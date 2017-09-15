Евросоюз должен продолжать развивать инфраструктуру СПГ, считает Шефчович

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Евросоюзу нужно развивать инфраструктуру, позволяющую использовать сжиженный природный газ (СПГ), считает вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Нам нужно завершить создание инфраструктуры для приема СПГ. Мы видели, как это было важно для балтийских стран, как важно это для Польши. Я надеюсь, что скоро у нас будет терминал в Хорватии. У нас много возможностей в Средиземноморье, у Испании огромный потенциал", — сказал он в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия", который транслировался в прямом эфире на сайте форума.

Шефчович также напомнил, что Евросоюз является "очень большим энергетическим рынком, большим импортером энергии".

"Для нас было ясно, что если мы хотим повысить нашу энергетическую безопасность, нам нужна диверсификация: нам нужны разные маршруты поставок, у нас должны быть разные поставщики Нам также нужна лучшая система интерконнекторов (связей для переброски энергии между странами ЕС – ред.) Нам нужно намного лучше использовать наши хранилища", — отметил вице-президент Еврокомиссии.

"Я думаю, нам нужна лучшая система интерконнекторов между Испанией и Францией, и мы могли бы значительно повысить возможности использования СПГ в Евросоюзе", — заключил Шефчович.