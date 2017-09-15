Турция назвала Бельгию слабым звеном в борьбе с терроризмом

АНКАРА, 15 сен — РИА Новости. Бельгия является слабым звеном в борьбе с терроризмом, говорится в заявлении МИД Турции в связи с решением бельгийского суда, который отказался квалифицировать как терроризм деятельность 36 физических и юридических лиц, связанных с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Накануне обвинительная палата Бельгии подтвердила принятое в ноябре прошлого года решение следственного отдела бельгийского суда по делу 36 физических и юридических лиц, причастных к деятельности PПК, которое было начато федеральной прокуратурой этой страны еще в 2010 году. В передаче дела в уголовный суд было отказано под предлогом того, что действия этих лиц не могут быть классифицированы как терроризм, так как "деятельность PПK носит характер вооруженного конфликта".

"Это решение является новым примером поддержки террористических организаций, подрывающих безопасность и действующих против интересов Турции. Бельгия еще раз показала, что является слабым звеном в борьбе с терроризмом в Европе и мире", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Турция считает это решение неприемлемым и будет способствовать подаче апелляции.