Проблема КНДР требует глобального ответа, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. Проблема КНДР требует глобального ответа, и США стремятся к консенсусу в СБ ООН, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы сначала обращаемся к нашим региональным партнерам — Южной Корее и Японии. Работая с ними и с другими нашими демократическими партнерами, мы продолжаем выстраивать консенсус в Совете Безопасности ООН, чтобы создать единый международный фронт, который продвигает наши ценности и старается укрепить нашу безопасность. Северная Корея — глобальная угроза, и она требует глобального ответа со стороны всех стран", — сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

Япония входит в СБ ООН в качестве непостоянного члена, избранного на двухгодичный срок, Южная Корея в СБ ООН сейчас не входит.

По его словам, "агрессивный режим" КНДР угрожает региону и подвергает опасности весь мир.

Совет Безопасности ООН принял в августе и сентябре две резолюции, существенно ужесточающие санкции против КНДР. Эти резолюции стали ответом на продолжающиеся ракетные и ядерные испытания КНДР.

В пятницу Северная Корея произвела очередное ракетное испытание. Ракета КНДР, выпущенная около 06.57 (00.57 мск), в промежуток с 07.04 (01.04 мск) до 07.06 (01.06 мск) перелетела через территорию Японии и в 07.16 (01.16 мск) упала в 2,2 тысячи км от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета ракеты составила 3,7 тысячи км, высота — около 800 км. Ущерба воздушным и морским судам зафиксировано не было. Также нет информации об обнаружении фрагментов ракеты, упавших на территорию Японии. Ракета с дальностью полета в 3,7 тысячи км с запасом способна достичь острова Гуам, если будет выпущена с территории КНДР в юго-восточном направлении.