В Сингапуре поймали "Волан-де-Морта", вымогавшего у людей деньги

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция Сингапура арестовала подозреваемого в рассылке писем с угрозами и вымогательствами от имени "лорда Волан-де-Морта", главного злодея из серии книг английской писательницы Джоан Роулинг про Гарри Поттера, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на полицию.

Ранее в полицию поступило около 15 обращений от людей, получивших угрозы "в причинении вреда им и их семьям" в том случае, если они не переведут определенную сумму в биткоинах на аккаунт злоумышленника, подписавшегося как "лорд Волан-де-Морт".

По данным полиции, никто из получателей писем с угрозами не стал переводить деньги.

Мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы за попытку вымогательства.