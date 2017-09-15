Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг КНДР

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора осудили провокационные действия КНДР, сообщает пресс-служба Кремля.

"В контексте ситуации на Корейском полуострове лидеры решительно осудили провокационные действия КНДР, грубо нарушающие требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Такие действия идут вразрез с принципами глобального нераспространения, создают серьезную угрозу региональному миру и безопасности", — говорится в сообщении.

Президенты в разговоре подчеркнули, что адекватной реакцией мирового сообщества на эти безответственные шаги Пхеньяна стала принятая единогласно 11 сентября резолюция 2375 Совета Безопасности ООН.