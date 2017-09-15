Москва выступила против созыва комиссии по правам человека в Венесуэле

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Москва считает контрпродуктивным призыв Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хуссейна созвать комиссию по нарушению прав человека в Венесуэле, заявил РИА Новости глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн ранее предположил, что в Венесуэле были совершены преступления против человечности, и призвал СПЧ ООН создать международную комиссию по расследованию нарушений прав человека в этой стране.

"Это абсолютно личное мнение Верховного комиссара. Безусловно, оно навеяно очень серьезной политической и идеологической ангажированностью. Оно является абсолютно контрпродуктивным, потому что не опирается на установленную процедурами Совета по правам человека и других органов системы ООН процедуру сбора информации, является несбалансированным, мягко говоря, и не способствующим делу успокоения и урегулирования той сложной ситуации, которую сейчас переживает Венесуэла", — заявил Щетинин, комментируя позицию аль Хуссейна по Венесуэле.

Щетинин отметил, что позиция России в отношении Венесуэлы является "однозначной и последовательной".

"Мы выступаем за внутриполитический диалог… Мы считаем, что венесуэльцы должны самостоятельно находить решение своих проблем путем диалога, путем безусловного уважения своего национального законодательства и, разумеется, без какого-либо деструктивного вмешательства в их внутренние дела. Международная поддержка, безусловно, важна, но она должна способствовать именно решению тех целей, о которых я сказал", — отметил Щетинин.