Трамп заявил, что ужесточению запрета на въезд мешает политкорректность

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что запрет на въезд в США следовало бы ужесточить, но подобные меры невозможны из-за политкорректности.

"Запрет на въезд в Соединенные Штаты должен быть намного более широким, жестким и конкретным, но, как бы глупо это ни было, это было бы неполиткорректно!" — написал американский лидер в Twitter.

The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2017 г.

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В понедельник Верховный суд США приостановил судебный запрет по иммиграционному указу президента Дональда Трампа после того, как администрация подала ходатайство с требованием отменить ограничения, введенные по части, касающейся временного запрета на прием в США беженцев.

В конце июня вступил в силу указ Трампа, согласно которому на 90 дней приостанавливался въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливалась на 120 дней программа приема беженцев. При этом было сделано исключение для людей, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в США, и их ближайших родственников.

Трамп также прокомментировал шаги Вашингтона в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Мы достигли большего прогресса за последние девять месяцев (в борьбе) против ИГ, чем администрация Обамы за восемь лет. Надо быть устрашающими и действовать на опережение!" — добавил президент.