Глава ЕП призвал сплотиться против терроризма в связи с терактом в Лондоне

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни призвал сплотиться в борьбе против терроризма в связи с терактом в Лондоне.

"Мои мысли с теми, кто пострадал от трусливого взрыва в Лондоне. Терроризм не знает границ и будет побежден совместными усилиями", — написал он в Twitter.

Взрыв произошел в час пик на станции метро "Парсонс-грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Как сообщил журналистам представитель Скотланд-Ярда, в результате теракта в метро в Лондоне есть пострадавшие.