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В мире

Глава ЕП призвал сплотиться против терроризма в связи с терактом в Лондоне

Сюжет:
Взрыв в лондонском метро (27)
12:5815.09.2017
(обновлено: 13:31 15.09.2017)
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© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasСитуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas

БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европарламента Антонио Таяни призвал сплотиться в борьбе против терроризма в связи с терактом в Лондоне.

Возле станции метро Parsons Green в Лондоне после взрыва. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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Взрыв в Лондоне направлен на устрашение общества, считает депутат Госдумы

"Мои мысли с теми, кто пострадал от трусливого взрыва в Лондоне. Терроризм не знает границ и будет побежден совместными усилиями", — написал он в Twitter.

Взрыв произошел в час пик на станции метро "Парсонс-грин" на западе Лондона. Парсонс-грин — спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев. Как сообщил журналистам представитель Скотланд-Ярда, в результате теракта в метро в Лондоне есть пострадавшие.

Первые кадры с места взрыва в лондонском метро
© REUTERS / twitter/@ASolopovasВзрыв произошел в час пик на станции Парсонс-Грин на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.Возле станции метро Parsons Green в Лондоне после взрыва. 15 сентября 2017
© REUTERS / twitter/@ASolopovas
Взрыв произошел в час пик на станции Парсонс-Грин на западе Лондона. Это спальный район, где живет много иностранцев, студентов и небогатых британцев.
© REUTERS / Hannah McKayПо словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался пластиковый контейнер.
© REUTERS / Hannah McKayПоявились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу из станции, началась паника.Полицейский в вагоне поезда метро у станции Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Появились свидетельства того, что после взрыва более сотни пассажиров побежали к выходу из станции, началась паника.
© REUTERS / Kevin CoombsЧасть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс-Корт до станции Уимблдон пока перекрыта.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс-Корт до станции Уимблдон пока перекрыта.
© REUTERS / Kevin CoombsГлава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Глава МИД Великобритании, бывший мэр Лондона Борис Джонсон призвал всех жителей британской столицы сохранять спокойствие, несмотря на произошедший взрыв.
© REUTERS / Hannah McKayИзначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Изначально расследованием инцидента занималась транспортная полиция, так как взрыв произошел в метро.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПозднее Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт и расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Позднее Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее в метро как теракт и расследование инцидента взяло на себя контртеррористическое подразделение полиции.
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasНа место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
На место происшествия приехали семь микроавтобусов контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, а также штабной автомобиль, оборудованный средствами связи.
© REUTERS / Kevin CoombsЭкс-глава контртеррористического подразделения министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Экс-глава контртеррористического подразделения министерства обороны Британии генерал-майор Клайв Чапман заявил, что устройство, взорвавшееся в метро, не похоже на взрывчатку, которую используют боевики "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России).
© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 13.00 (15.00 мск) проведет заседание чрезвычайного комитета Cobra в связи с терактом в лондонском метро.
© REUTERS / Kevin CoombsПосольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции Парсонс-Грин, где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.Ситуация у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать район станции Парсонс-Грин, где произошел взрыв, и близлежащие кварталы.
© REUTERS / Kevin CoombsРоссийское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44(0)7768 566 868.Полиция у станции метро Parsons Green в Лондоне. 15 сентября 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Российское посольство опубликовало телефон экстренной связи, по которому российские граждане могут обратиться за помощью: +44(0)7768 566 868.
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