Куба представит проект резолюции ООН против блокады

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Куба в конце октября — начале ноября представит проект резолюции ООН о прекращении экономической блокады, сообщил журналистам посол Кубы в РФ Эмилио Лосада Гарсиа.

"Это произойдет в конце октября-начале ноября. Через несколько дней министр иностранных дел Кубы проведет пресс-конференцию для того, чтобы обозначить, когда будет представлена эта резолюция. Я надеюсь, что как и в предыдущие годы большинство международного сообщества проголосует за эту резолюцию, потому что блокада является очень плохой политикой не только для Кубы, но и для всего мира", — сообщил посол.

Экономическое, коммерческое и финансовое эмбарго было введено США против Кубы в 1962 году. С 1992 года ГА ООН рассматривает резолюцию, призывающую к отмене этого эмбарго. Документ традиционно получает поддержку значительного большинства членов Генассамблеи, тогда как США и Израиль голосовали против.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. В 2016 году Обама стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. И даже уходя со своего поста, Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы, и Гавана это приветствовала.

В 2016 году ГА вновь приняла резолюцию о необходимости прекращения блокады США против Кубы. Тогда вследствие нормализации отношений между двумя странами США впервые не выступили против документа.

Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.