Додон в сентябре намерен встретиться с Матвиенко

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон намерен встретиться в сентябре со спикером Совфеда РФ Валентиной Матвиенко в Ашхабаде, сообщила в пятницу пресс-служба молдавского лидера.

"По приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Игорь Додон совершает визит в Ашхабад… планирует встретиться с… Бердымухамедовым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Совета Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и другими официальными лицами", — говорится в сообщении.

Туркмения впервые в своей истории проводит международные соревнования высокого уровня — V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Игры пройдут в Ашхабаде с 17 по 27 сентября. Ожидается, что в играх примут участие более 60 сборных команд из Азии, Океании и сборная команда беженцев, которые разыграют награды в 21 виде спорта. Для проведения этих соревнований в Ашхабаде построен Олимпийский городок стоимостью около 5 миллиардов долларов.