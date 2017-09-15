США могли бы разрядить ситуацию вокруг КНДР, считает Клинцевич

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. США могли бы разрядить ситуацию вокруг КНДР, заявив, что не посягают на суверенитет Северной Кореи; но вряд ли американцы пойдут на это, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

КНДР в пятницу провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана.

"Каждый ракетный пуск КНДР лишь усиливает напряженность в мире, делая катастрофическое развитие событий все боле вероятным", — сказал Клинцевич журналистам в пятницу.

Сенатор отметил, что по-прежнему считает такие действия Пхеньяна откровенной провокацией. "Можно подобрать и другие столь же жесткие определения, все слова осуждения уже сказаны – и не раз. Но, к сожалению, это не продвигает решение проблемы ни на миллиметр", — добавил он.

По словам политика, вопрос в том, что делать дальше. Он отметил, что экономическое давление на Северную Корею показало свою полную бесперспективность, а военные угрозы лишь озлобляют ее руководство.

"Вряд ли на КНДР повлияют и ответные пуски баллистических ракет Южной Кореей", — полагает он.

"Почти уверен, что ситуацию могло бы изменить официальное заявление США, в котором они зафиксировали бы свой отказ от посягательств на суверенитет КНДР и попыток воздействия на нее силовым путем", — сказал парламентарий.

Однако он не думает, что даже ради этой важнейшей цели — безопасности мира — президент США Дональд Трамп способен переступить через себя.

"К тому же в Америке это могут расценит как слабость, что равносильно клейму", — заключил Клинцевич.