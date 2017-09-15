В белорусском городе Глубокое ввели комендантский час из-за учений "Запад"

МИНСК, 15 сен — РИА Новости. Комендантский час введен в городе Глубокое Витебской области Белоруссии из-за совместных белорусско-российских учений "Запад-2017", сообщается на сайте Глубокского районного исполкома.

Стратегические учения "Запад-2017" проводятся 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч). Для отработки практических действий войск во время учений в Белоруссии используются 227 общевойсковой полигон "Борисовский", 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Домановский", 210 авиационный полигон "Ружанский", полигоны "Лепельский", "Лосвидо", "Осиповичский", а также два участка местности в Витебской области "Дретунь" и "Глубокое".

"В связи с проведением на территории Глубокского района учений по территориальной обороне в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России "Запад–2017" в городе Глубокое с 14 по 20 сентября 2017 года с 22.00 до 06.00 (совпадает с мск) вводится комендантский час", — отмечается в сообщении.

По закону во время комендантского часа запрещается находиться без необходимости вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность.

По информации министерства обороны страны, в первый день учений в Глубокском районе отрабатывались вопросы организации территориальной обороны: несение службы, патрулирование подразделениями территориальных войск совместно с подразделениями внутренних войск, охрана и оборона важных объектов, участие в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. В соответствии с планом военных сборов в 2017 году, для участия в учении призвано около 470 военнообязанных.

Местные власти напомнили жителям об опасности нахождения на территории полигонов. При этом нарушителям установленных границ грозит административное наказание. Борисовский райисполком отметил на своем сайте, что "во избежание несчастных случаев и жертв на территории полигона категорически запрещается сбор металлического лома и особенно неразорвавшихся снарядов, так как при малейшем перемещении такого снаряда он может взорваться, проезд и проход всех граждан, выпас скота, заготовка дров и сбор всякого валежника и кустарника, кошение сена, сбор грибов и ягод".