Американский военнослужащий погиб во время учений на базе Форт-Брэгг

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский военнослужащий погиб в результате инцидента на военной базе Форт-Брэгг (штат Северная каролина), говорится в четверг на сайте Сухопутных сил ВС США.

Речь идет о 32-летнем уроженце штата Массачусетс Александре Далиде. Как подчеркивается, "проводится расследование по обстоятельствам его гибели".

"Мы почтим память сержанта Далиды и поможем его семье в трудные для нее времена", — заявил полковник Майкл Корнбургер.

Как сообщил официальный представитель Командования специальными операциям Сухопутных сил ВС США Роберт Бокхолт, в результате инцидента также получили ранения 7 военнослужащих. "Инцидент произошел на одном из объектов. Мы изучаем, что произошло", — сказал он.