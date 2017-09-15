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В мире

Матвиенко назвала действия США в отношении России "игрой с огнем"

00:3015.09.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевВалентина Матвиенко. Архивное фотоВалентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что недружественная к Москве политика Вашингтона, который стремится диктовать свои правила всему миру — это "игра с огнем".

Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
© Flickr / NCinDC
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Матвиенко полагает, что основной причиной "цветных революций" в ряде стран, включая Украину, является вмешательство Запада во внутренние дела суверенных государств. "В ход пускаются инструменты экономического и политического давления, осуществляются "цветные революции", а то и прямые военные интервенции. Риторика на тему защиты демократий сейчас уже мало кого вводит в заблуждение", — сказала сенатор, текст ее интервью размещен в пятницу в "Парламентской газете". По ее словам, цель подобных акций США и их союзников — сохранение доминирующих позиций. "Что касается "экспорта демократии", то он несёт народам лишь хаос, бедствия, войны", — подчеркнула она.

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Россия сегодня является очевидным препятствием на пути реализации подобной политики. Враждебность политики, проводимой западными государствами в отношении нашей страны, нарастает", — считает спикер Совфеда, отмечая, что в ход пускаются экономические санкции, информационная война, эскалация напряжённости в международных отношениях, военная активность НАТО.

"Даже во времена Карибского кризиса Вашингтон воздерживался от действий, которые он предпринимает сейчас в отношении России в дипломатической сфере. Это игра с огнём. Ведь речь идёт о конфронтации государств, располагающих самым большим ракетно-ядерным арсеналом и самыми мощными вооружёнными силами", — подчеркнула законодатель. По ее словам, не может не удивлять в связи с этим пассивность многих членов международного сообщества, включая европейские государства. "Ведь в случае перехода нынешней ситуации в острую фазу риски для них окажутся особенно большими", — считает парламентарий.

Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Она отметила, что Западу давно следовало бы понять, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы. "Мы приемлем только равноправный диалог, в основе которого лежат принципы уважения суверенитета, равноправия, готовности к компромиссам. Все остальные варианты тупиковые", — сказала спикер. По ее словам, ни одна страна не может претендовать на статус единственно подлинной, эталонной демократии, модель которой остальной мир должен копировать. "Не может быть стран-учеников и стран-учителей. Каждое государство, каждый народ имеет право на самостоятельный, без вмешательства извне выбор своей модели демократии", — уверена Матвиенко.

Чрезмерная унификация обедняет мир, мешает человечеству раскрыть себя во всём многообразии своего политического, социального, культурного, духовного творчества, считает сенатор. "Мы выступаем против любых попыток диктата, принуждения в этих сферах, за честный и открытый диалог", заключила она.

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