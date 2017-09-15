Село победившего социализма, или "Деревня миллионеров" в Китае

Cтатую Мао Цзэдуна в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае. Архивное фото

Cтатую Мао Цзэдуна в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Полвека назад Хуаси была ничем не примечательным селом в провинции Цзянсу на востоке Китая. Сейчас за ней закрепился статус "деревни номер один в Поднебесной", а многие ее жители — миллионеры. О том, как китайским товарищам удалось построить социализм в отдельно взятой деревне, — в материале РИА Новости.

За 50 лет Хуаси смогла пройти путь от самого обычного села до символа торжества коммунистических идей в Китае. Все местные семьи живут в собственных особняках и имеют как минимум один автомобиль, медицина и школа здесь бесплатны. Это единственная деревня в мире, в которой есть небоскреб — Longxi International Hotel, здание высотой в 328 метров, что на четыре метра выше Эйфелевой башни. На его постройку было потрачено около 430 миллионов долларов. Здесь есть около 80 предприятий — в основном металлургических и текстильных. Товары, которые производятся в деревне, экспортируются в четыре десятка стран.

© AFP 2017 Отель Longxi International в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае © AFP 2017 Отель Longxi International в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае

Благополучие деревни — заслуга ныне покойного главы местного парткома У Женьбао. Когда он возглавил местную партийную ячейку, ему удалось убедить руководство в Пекине в том, что Хуаси сможет стать наглядным примером того, как будет выглядеть коммунизм в действии. Иногда для этого ему приходилось использовать не самые традиционные методы. Если местная индустриализация смотрится вполне логичной — глава деревни сумел привлечь сюда промышленное производство, то решение сделать из деревни кооператив выглядит революционно. В 1994 году в Хуаси создана корпорация, владеющая всеми предприятиями в деревне. Ее акционерами стали все местные жители. В конце 1990-х акции деревни поступили в продажу на бирже. Именно после этого она начала расти с невероятной скоростью.

© AP Photo / Eugene Hoshiko Работники на сталелитейном заводе в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае © AP Photo / Eugene Hoshiko Работники на сталелитейном заводе в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае

Ежегодно акционерам выплачивается 20% от прибыли предприятий, работающих в деревне. Остальное вкладывается в развитие. В отдельные периоды прибыль "деревенского кооператива" доходила до восьми миллиардов долларов в год — больше, чем ВВП некоторых государств.

Благодаря такой специфичной форме устройства, на счетах каждого из жителей Хуаси не менее миллиона юаней (около 143 тысяч долларов). В середине 2000-х годов средний годовой доход в Хуаси составлял более 17,5 тысячи долларов на человека — это в 40 раз больше, чем у среднестатистического китайского селянина.

Здесь в буквальном смысле есть все, и речь сейчас не только о товарах массового потребления. Специально для развития туризма в Хуаси построили парк всемирных достопримечательностей, который стоил 23 миллиона долларов. Здесь есть копии Сиднейской оперного театра, парижской Триумфальной арки, ворот Тяньаньмэнь и даже небольшого участка Великой Китайской стены. США здесь представлены зданием, которое объединяет в себе элементы Капитолия и Белого дома, а на крыше установлена небольшая статуя Свободы.

Публикация от Marine (@olivewithasmile) Июл 22 2016 в 8:13 PDT





Расчет на туристов оправдал себя — ежегодно Хуаси посещают до двух миллионов иностранцев.

Публикация от Danyelle Catterall (@danyelle.dlnc) Авг 22 2017 в 9:05 PDT

В деревне работает аэротакси, которое позволяет на вертолете добраться до ближайших городов за 10 минут.

© AFP 2017 Типичная улица в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае © AFP 2017 Типичная улица в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае

Говоря объективно, никому из посетителей не придет в голову назвать это место деревней — если изначально здесь проживало чуть более тысячи человек, а площадь поселения не превышала и одного квадратного километра, то сейчас, после того как Хуаси поглотила соседние деревни, население выросло до 35 тысяч человек. Но статус города этому месту еще не присвоили.

© AFP 2017 / Peter Parks Похороны У Женьбао в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае © AFP 2017 / Peter Parks Похороны У Женьбао в деревне Хуаси в провинции Цзянсу в Китае

Стоит отметить, что изначально акциями в Хуаси располагали только две тысячи человек — коренные жители и их потомки. Выходцы из поглощенных деревень такими привилегиями не обладают. Но и они сейчас получают ощутимо больше, чем в остальном Китае, — минимальная зарплата составляет около 500 долларов в месяц.