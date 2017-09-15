Село победившего социализма, или "Деревня миллионеров" в Китае

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Полвека назад Хуаси была ничем не примечательным селом в провинции Цзянсу на востоке Китая. Сейчас за ней закрепился статус "деревни номер один в Поднебесной", а многие ее жители — миллионеры. О том, как китайским товарищам удалось построить социализм в отдельно взятой деревне, — в материале РИА Новости.
За 50 лет Хуаси смогла пройти путь от самого обычного села до символа торжества коммунистических идей в Китае. Все местные семьи живут в собственных особняках и имеют как минимум один автомобиль, медицина и школа здесь бесплатны. Это единственная деревня в мире, в которой есть небоскреб — Longxi International Hotel, здание высотой в 328 метров, что на четыре метра выше Эйфелевой башни. На его постройку было потрачено около 430 миллионов долларов. Здесь есть около 80 предприятий — в основном металлургических и текстильных. Товары, которые производятся в деревне, экспортируются в четыре десятка стран.
Благополучие деревни — заслуга ныне покойного главы местного парткома У Женьбао. Когда он возглавил местную партийную ячейку, ему удалось убедить руководство в Пекине в том, что Хуаси сможет стать наглядным примером того, как будет выглядеть коммунизм в действии. Иногда для этого ему приходилось использовать не самые традиционные методы. Если местная индустриализация смотрится вполне логичной — глава деревни сумел привлечь сюда промышленное производство, то решение сделать из деревни кооператив выглядит революционно. В 1994 году в Хуаси создана корпорация, владеющая всеми предприятиями в деревне. Ее акционерами стали все местные жители. В конце 1990-х акции деревни поступили в продажу на бирже. Именно после этого она начала расти с невероятной скоростью.
Ежегодно акционерам выплачивается 20% от прибыли предприятий, работающих в деревне. Остальное вкладывается в развитие. В отдельные периоды прибыль "деревенского кооператива" доходила до восьми миллиардов долларов в год — больше, чем ВВП некоторых государств.
Благодаря такой специфичной форме устройства, на счетах каждого из жителей Хуаси не менее миллиона юаней (около 143 тысяч долларов). В середине 2000-х годов средний годовой доход в Хуаси составлял более 17,5 тысячи долларов на человека — это в 40 раз больше, чем у среднестатистического китайского селянина.
Здесь в буквальном смысле есть все, и речь сейчас не только о товарах массового потребления. Специально для развития туризма в Хуаси построили парк всемирных достопримечательностей, который стоил 23 миллиона долларов. Здесь есть копии Сиднейской оперного театра, парижской Триумфальной арки, ворот Тяньаньмэнь и даже небольшого участка Великой Китайской стены. США здесь представлены зданием, которое объединяет в себе элементы Капитолия и Белого дома, а на крыше установлена небольшая статуя Свободы.
Расчет на туристов оправдал себя — ежегодно Хуаси посещают до двух миллионов иностранцев.
В деревне работает аэротакси, которое позволяет на вертолете добраться до ближайших городов за 10 минут.
Говоря объективно, никому из посетителей не придет в голову назвать это место деревней — если изначально здесь проживало чуть более тысячи человек, а площадь поселения не превышала и одного квадратного километра, то сейчас, после того как Хуаси поглотила соседние деревни, население выросло до 35 тысяч человек. Но статус города этому месту еще не присвоили.
Стоит отметить, что изначально акциями в Хуаси располагали только две тысячи человек — коренные жители и их потомки. Выходцы из поглощенных деревень такими привилегиями не обладают. Но и они сейчас получают ощутимо больше, чем в остальном Китае, — минимальная зарплата составляет около 500 долларов в месяц.