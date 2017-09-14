Госдеп не считает ситуацию с парковкой у дипмиссий ответным шагом России

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент не уверен, что устранение парковок перед генконсульствами — это ответный шаг РФ в обмене дипломатическими санкциями, сказала журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Парковки для персонала консульств США в России были убраны, сообщил ранее РИА Новости представитель госдепа.

"Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России", — сказала Науэрт.

Ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.

Представитель администрации Владивостока также сообщил РИА Новости, что бетонные блоки перед зданием генконсульства США на Пушкинской улице во Владивостоке были убраны.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.