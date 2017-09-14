ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент не уверен, что устранение парковок перед генконсульствами — это ответный шаг РФ в обмене дипломатическими санкциями, сказала журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
Парковки для персонала консульств США в России были убраны, сообщил ранее РИА Новости представитель госдепа.
"Не хочу описывать это как какие-то ответные действия. Мы хотим продвигаться вперед в отношениях с правительством России", — сказала Науэрт.
Ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.
США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.