Франция намерена повысить эффективность борьбы с терроризмом

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти Франции не сократили число военных, размещенных после терактов 2015 года на территории страны в рамках операции Sentinelle, однако приняли решение об их передислокации с целью увеличения эффективности борьбы с террористической угрозой, заявил министр внутренних дел страны Жерар Колон.
Как сообщает телеканал, операция Sentinelle не раз подвергалась критике за недостаточную эффективность в борьбе в терроризмом, а также за слишком большие расходы на нее.
По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, внесенные изменения позволят французским военным быть "более мобильными" и "оказываться в нужном месте в нужное время".
Операция Sentinelle — французская военная операция по размещению на территории страны дополнительных сил полиции и жандармерии после январских террористических атак 2015 года в Париже. Целью операции является защита чувствительных объектов страны от терроризма.