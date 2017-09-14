Франция намерена повысить эффективность борьбы с терроризмом

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти Франции не сократили число военных, размещенных после терактов 2015 года на территории страны в рамках операции Sentinelle, однако приняли решение об их передислокации с целью увеличения эффективности борьбы с террористической угрозой, заявил министр внутренних дел страны Жерар Колон.

"(С 2015 года) угроза претерпела значительные изменения, и это заставило нас изменить наш подход. Конечно, речь не идет о сокращении числа военных. По-прежнему это 7 тысяч мужчин и женщин из нашей армии, которые будут мобилизованы, 10 тысяч — в случае кризиса. Но мы хотим их передислоцировать, чтобы лучше противостоять угрозе, с которой мы сегодня сталкиваемся", — заявил Колон. Трансляция пресс-конференции по итогам Совета министров велась телеканалом BFMTV.

Как сообщает телеканал, операция Sentinelle не раз подвергалась критике за недостаточную эффективность в борьбе в терроризмом, а также за слишком большие расходы на нее.

По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, внесенные изменения позволят французским военным быть "более мобильными" и "оказываться в нужном месте в нужное время".

Операция Sentinelle — французская военная операция по размещению на территории страны дополнительных сил полиции и жандармерии после январских террористических атак 2015 года в Париже. Целью операции является защита чувствительных объектов страны от терроризма.