МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия и Мексика разделяют стремление быть важными международными игроками, которые будут работать на благо мира и безопасности во всем мире, заявила в четверг посол Мексики в Москве Норма Пенсадо.

"Как Россия, так и Мексика заинтересованы в том, чтобы быть глобальными игроками, которые продвигают мир и безопасность. Обе наши страны участвуют в работе столь важных международных организаций, как ООН, G20, АТЭС…Мы вместе работаем над продвижением свободной торговли, борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Безусловно, все это — темы, которые имеют значение и на международном уровне. В свете этого, как Мексика, так и Россия могут сыграть свою важную роль", — сказала посол на пресс-конференции, посвящённой российско-мексиканским отношениям.

Она отметила, что политический диалог между нашими двумя странами "развивается систематически и находится на очень высоком уровне".

"Практически каждый год мы проводим встречи на высоком уровне — будь то на уровне президентов или министров иностранных дел и их заместителей — в рамках политических консультаций. По итогам всех этих встреч мы можем констатировать, что для наших стран характерен взаимный интерес друг к другу", — констатировала дипломат.

Тем не менее, по ее словам, двустороннее экономическое взаимодействие не отвечает уровню того политического диалога, который сложился на сегодняшний день между странами.

"Несмотря на то, что наши две страны представляют собой две крупные экономики и мы говорим о том, что хотели бы продвигать торговые отношения — несмотря на это, наши двусторонние экономические отношения крайне слабы", — указала посол.

По её данным, товарооборот между РФ и Мексикой на сегодняшний день составляет 1,4-1,7 миллиарда долларов.

"Это — годовой товарооборот, и он не отражает наших возможностей, — сказала посол. — В связи с этим, обе стороны проявляют интерес к тому, чтобы продвигать двусторонний торговый обмен и инвестиции", — отметила дипломат. Она признала, что товарооборот между нашими двумя странами заметно вырос за последние несколько лет, однако все ещё находится "на крайне низком уровне".