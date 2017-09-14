На Украине уточнили сроки вступления в силу торговых преференций Евросоюза

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Замминистра экономического развития и торговли, торгпред Украины Наталия Микольская в четверг уточнила сроки вступления в силу торговых преференций ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины.
Совет ЕС в середине июля одобрил новые временные торговые преференции для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, документ был подписан в Европейском парламенте накануне. Ранее сообщалось, что торговые преференции, действие которых рассчитано на три года, заработают в сентябре.
"Мы ожидаем, что соответствующий законодательный акт будет опубликован в конце сентября, а вступит в силу он с 1 октября 2017 года. В то же время, тарифные квоты на зерновые будут открыты с 1 января 2018 года, поскольку их применение потребует принятия отдельного имплементационного регламента Европейской комиссии", — написала Микольская на своей странице в Fаcebook.
Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.