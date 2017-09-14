На Украине уточнили сроки вступления в силу торговых преференций Евросоюза

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Замминистра экономического развития и торговли, торгпред Украины Наталия Микольская в четверг уточнила сроки вступления в силу торговых преференций ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины.

Совет ЕС в середине июля одобрил новые временные торговые преференции для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, документ был подписан в Европейском парламенте накануне. Ранее сообщалось, что торговые преференции, действие которых рассчитано на три года, заработают в сентябре.

"Мы ожидаем, что соответствующий законодательный акт будет опубликован в конце сентября, а вступит в силу он с 1 октября 2017 года. В то же время, тарифные квоты на зерновые будут открыты с 1 января 2018 года, поскольку их применение потребует принятия отдельного имплементационного регламента Европейской комиссии", — написала Микольская на своей странице в Fаcebook.

После того, как торговые преференции вступят в силу, Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн), сообщал Совет ЕС. Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи.

Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.