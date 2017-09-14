На границе Ливии и Египта задержали более 160 мигрантов

КАИР, 14 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Ливии в четверг задержали в пустыне у границы с Египтом 164 нелегальных мигранта, пишет новостной портал "Йоум7" со ссылкой на заявление официального представителя ливийского управления по противодействию незаконной миграции Ахмеда Джабриля.

По его словам, нелегалов задержали при попытке проникнуть на ливийскую территорию по пустынным переходам в районе пограничного КПП Мсаид.

С начала года более сотни тысяч нелегальных мигрантов и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока пересекли Средиземное море. В основном нелегалы направляются в Европу с ливийского побережья. Ливийские власти не могут самостоятельно перекрыть поток мигрантов и обращаются за международной помощью. При этом не все нелегалы используют Ливию только как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Некоторые оседают в стране, примыкая к незаконным вооруженным формированиям, в том числе террористическим группировкам.