На границе Ливии и Египта задержали более 160 мигрантов

КАИР, 14 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Ливии в четверг задержали в пустыне у границы с Египтом 164 нелегальных мигранта, пишет новостной портал "Йоум7" со ссылкой на заявление официального представителя ливийского управления по противодействию незаконной миграции Ахмеда Джабриля.
С начала года более сотни тысяч нелегальных мигрантов и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока пересекли Средиземное море. В основном нелегалы направляются в Европу с ливийского побережья. Ливийские власти не могут самостоятельно перекрыть поток мигрантов и обращаются за международной помощью. При этом не все нелегалы используют Ливию только как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Некоторые оседают в стране, примыкая к незаконным вооруженным формированиям, в том числе террористическим группировкам.