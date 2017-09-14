Столтенберг: Россия не звала на учения наблюдателей в рамках документа ОБСЕ

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил РИА Новости, что Россия никогда не приглашала на военные учения иностранных наблюдателей на основании норм Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, тогда как НАТО, по его словам, делает это.

"Россия не открыла ни одни учения с конца холодной войны для обязательного наблюдения в рамках Венского документа", — заявил генеральный секретарь НАТО.

При этом он отметил, что "НАТО приглашает Россию наблюдать за своими учениями в согласии с Венским документом".

"Мы призываем Россию придерживаться Венского документа, а также помочь модернизировать Венский документ. В нем много лазеек, есть очевидный потенциал для улучшения Венского документа", — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что альянс изучает возможность предусмотреть в рамках Венского документа осуществление наблюдений за внезапными проверками боеготовности, проводимыми РФ, и численности войск, при которой наблюдение за учениями становится обязательным.

"Сейчас наблюдение предполагается при участии более 13 тысяч военнослужащих в учениях. Возможно, эту планку нужно снизить", — сказал Столтенберг, не сообщив при этом, насколько, по мнению НАТО, должен быть снижен этот порог.

Ранее постпред РФ при НАТО Александр Грушко заявлял, что развитие Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, о котором представители альянса заявляли и на заседаниях Совета Россия – НАТО (СРН), несовместимо с курсом альянса на сдерживание РФ.